Под Тамбовом совершил жесткую посадку легкомоторный самолет
25 сентября 202409:59
Легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку близ населенного пункта Березка в Тамбовском муниципальном округе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Тамбовской области.
«К месту происшествия направлена оперативная группа Главного управления, одно отделение пожарной части № 5», — отметили в ведомстве.
Данные о происшествии уточняются.
Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае, напоминает RT. На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru