Под Тамбовом совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку близ населенного пункта Березка в Тамбовском муниципальном округе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Тамбовской области.

«К месту происшествия направлена оперативная группа Главного управления, одно отделение пожарной части № 5», — отметили в ведомстве.

Данные о происшествии уточняются.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае, напоминает RT. На борту воздушного судна находился пилот, он не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетТамбовМЧС

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