Под Тамбовом совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Система ПВО сбила воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом Родителей погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае сегодня выпишут из больницы За минувшие сутки в России потушили 35 природных пожаров Закон о запрете склонения женщин к абортам приняли в Приморском крае Самарские студенты придумали автоматическую теплицу для создания огорода на подоконнике круглый год