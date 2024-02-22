В Волгоградской области опрокинулся большегруз с селитрой
Грузовой автомобиль с аммиачной селитрой опрокинулся в Серафимовичском районе Волгоградской области, причиненный природе вред устанавливается. Об этом сообщает Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора.
«Вследствие дорожно-транспортного происшествия произошло опрокидывание грузового автомобиля марки "МАЗ", перевозившего селитру аммиачную, с попаданием на почву», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Сотрудники Росприроднадзора и специалисты экспертной организации установили, что площадь загрязнения почвы составила 60 кв. м. Предварительно, участок относится к неразграниченным землям Серафимовичского муниципального района, их категория не установлена. Эксперты по итогам лабораторных исследований примут решение о применении административного воздействия к виновному в ЧП и рассчитают причиненный ущерб.
Ранее в Якутии опрокинулся перевозивший дизельное топливо грузовик, объем разлива составил около 3 тысяч литров, напоминает RT.
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