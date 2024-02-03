В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 «квадратов»
Нефтепродукты загорелись в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Информация о ЧП поступила в 4:42.
«Установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона», — указали в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru