В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 «квадратов»

Нефтепродукты загорелись в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Информация о ЧП поступила в 4:42.

«Установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона», — указали в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее пожар произошел в Китайском подворье патриарха в Москве, огонь оперативно потушили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыПожарыВолгоградМЧС

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