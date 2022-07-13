В Волгограде задержали сторонника националистической идеологии с оружием и взрывчаткой
ФСБ задержала в Волгограде приверженца националистической идеологии, при себе у мужчины были оружие и взрывчатка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с представителями ГУ МВД России по региону выявлен и задержан 33-летний местный житель, приверженец националистической идеологии», — отмечается в сообщении.
По месту проживания задержанного изъяли два флага со свастикой, 3 кг тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной войны, ствольную коробку и ствол винтовки Mauser 98k, пишет RT.
В конце июня ФСБ задержала в Волгоградской области группировку, подозреваемую в организации терактов против правоохранителей, напоминает телеканал «360». В отношении задержанных возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества.
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