Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкессии 11 членов ИГИЛ
Одиннадцать членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» задержаны сотрудниками ФСБ в Карачаево-Черкессии. При обыске у них изъяли арсенал оружия и гранаты, сообщает РИА Новости.
«Они причастны к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети интернет», - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
У задержанных изъяли 10 единиц гражданского оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи. Также были обнаружены материалы, которые изобличают их противоправную деятельность.
Возбуждены уголовные дела по статьям «пропаганда терроризма» и «организация и участие в деятельности террористического сообщества».
Ранее НСН сообщала, что сотрудники ФСБ научат организации и проведению информационных операций и контропераций. В МГУ им. М.В. Ломоносова запустили специальную магистерскую программу «Информационные и гибридные войны».
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