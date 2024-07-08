В Волгограде продолжаются поиска людей под завалами насосной станции

Поисковые операции продолжаются на насосной станции в Волгограде после взрыва в субботу, в результате которого погибли два человека. «Концессии водоснабжения» заявила о намерении оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Следственный комитет начал уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при выполнении работ». Предварительно установлено, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время проведения сварочных работ.