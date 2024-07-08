В Волгограде продолжаются поиска людей под завалами насосной станции

Поисковые операции продолжаются на насосной станции в Волгограде после взрыва в субботу, в результате которого погибли два человека. «Концессии водоснабжения» заявила о намерении оказать помощь семьям погибших сотрудников, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Следственный комитет начал уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при выполнении работ». Предварительно установлено, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время проведения сварочных работ.

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В субботу днем в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции, сообщили в ГУ МЧС. Согласно данным концессий водо- и теплоснабжения города, на месте происшествия находились восемь человек, из которых трое пострадали. По данным Следственного комитета, два человека погибли. По информации властей, еще три человека могут оставаться под завалами.

В понедельник стало известно, что еще один человек, утративший сознание при выполнении работ на станции, скончался после взрыва, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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