Расчлененное тело женщины нашли в квартире в Москве

Сообщается, что инцидент произошёл на улице Фабрициуса, где были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления - режущий инструмент.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - указали в ведомстве.

Ранее московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

