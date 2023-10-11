Расчлененное тело женщины нашли в квартире в Москве

Расчленённое тело женщины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

Жителя Ленобласти заподозрили в расчленении собутыльника

Сообщается, что инцидент произошёл на улице Фабрициуса, где были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления - режущий инструмент.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - указали в ведомстве.

Ранее московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет РфУбийствоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры