Расчлененное тело женщины нашли в квартире в Москве
Расчленённое тело женщины обнаружили в квартире на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
Сообщается, что инцидент произошёл на улице Фабрициуса, где были найдены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления - режущий инструмент.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
«Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - указали в ведомстве.
Ранее московские следователи заподозрили 89-летнего пенсионера в расчленении жены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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