В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
Девочка-подросток подожгла школу в Волгограде, хулиганку поставят на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Как отметили в ведомстве, возгорание произошло накануне в волгоградской школе №92. Пожарные быстро справились с огнем, распространившимся на площади 10 кв. м, никто не пострадал. ГУМВД определило, что причиной пожара стал поджог.
«11-летняя девочка-подросток, гуляя на территории школы вместе со своей подругой, подожгла и засунула под дверь помещения школы бумагу, от которой начался пожар. В результате огнем было повреждено имущество, сумма ущерба устанавливается», — отметили правоохранители.
Девочка объяснила свои действия детской шалостью. Поджигательница будет поставлена на учет, а ее родители компенсируют причиненный ущерб.
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