МЧС: спасатели ликвидировали пожар в Ленинградской области

ГУМЧС Ленинградской области сообщило, что пожар в складском помещении в городе Мурино полностью ликвидирован, передаёт РИА Новости.

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Ранее стало известно, что загорелось складское здание площадью 1500 квадратных метров. В 22.45 пожар ликвидировала группа спасателей. На текущий момент данных о пострадавших не поступало.

Согласно МЧС на складе хранились строительные материалы.

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ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
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