В Волгограде извинились за пинавших мужчину фельдшеров
Клиническая станция скорой медпомощи в Волгограде проводит внутреннюю проверку после инцидента с фельдшерами, которые пинали мужчину на улице.
Об этом сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором фельдшер «скорой» в Волгограде ногами столкнул с лавки лежавшего на ней мужчину, затем второй медик продолжил его пинать, пока человек не пришел в себя.
Администрация станции скорой помощи назвала поведение медиков неприемлемым и принесла извинения за действия своих сотрудников.
Депутаты не смогут освободить водителей машин скорой помощи от ответственности и разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили, заявил глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков в беседе с НСН. По его словам, работники «скорых» будут чинить и свои, и чужие машины за свои деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru