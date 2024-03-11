В Волгограде извинились за пинавших мужчину фельдшеров

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором фельдшер «скорой» в Волгограде ногами столкнул с лавки лежавшего на ней мужчину, затем второй медик продолжил его пинать, пока человек не пришел в себя.

Администрация станции скорой помощи назвала поведение медиков неприемлемым и принесла извинения за действия своих сотрудников.

Депутаты не смогут освободить водителей машин скорой помощи от ответственности и разрешить таранить неправильно припаркованные автомобили, заявил глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков в беседе с НСН. По его словам, работники «скорых» будут чинить и свои, и чужие машины за свои деньги.

