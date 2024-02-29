В Москве мужчина открыл стрельбу в машине скорой помощи

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство фельдшера, сообщает пресс-служба столичного СК.

СМИ: при стрельбе на севере Москвы пострадал один человек

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 28 февраля на востоке Москвы. По данным следствия, находившийся в автомобиле скорой помощи мужчина выстрелил из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера.

Свой поступок стрелявший объяснил «внезапно возникшей неприязнью».

«Умышленные преступные действия фигуранта были пресечены медицинской бригадой. Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает», - указали в ведомстве.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА Расула Очаева, который устроил стрельбу в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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