В Москве мужчина открыл стрельбу в машине скорой помощи

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 28 февраля на востоке Москвы. По данным следствия, находившийся в автомобиле скорой помощи мужчина выстрелил из травматического пистолета в область грудной клетки фельдшера.

Свой поступок стрелявший объяснил «внезапно возникшей неприязнью».

«Умышленные преступные действия фигуранта были пресечены медицинской бригадой. Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает», - указали в ведомстве.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал на два месяца 29-летнего бойца ММА Расула Очаева, который устроил стрельбу в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

