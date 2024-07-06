В Вилючинске на Камчатке обрушился фасад здания
Фасад здания обрушился в городе Вилючинске Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
По данным правоохранителей, пострадавших в результате ЧП нет. Информации об ущербе не приводится. Следком организовал процессуальную проверку по факту обрушения.
Как сообщил глава городского округа Игорь Головчак, в здании располагались отделение «Почты России», муниципальные подвальные помещения и помещения компании «Ритеко». Обрушившаяся часть принадлежала этой организации.
«Экспертиза здания проведена, и заключение о состоянии здания получено... Для принятия решения о ликвидации последствий частичного обрушения здания создан оперативный штаб с непосредственным участием собственников», — написал чиновник в Telegram-канале.
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