В Вилючинске на Камчатке обрушился фасад здания

По данным правоохранителей, пострадавших в результате ЧП нет. Информации об ущербе не приводится. Следком организовал процессуальную проверку по факту обрушения.

Как сообщил глава городского округа Игорь Головчак, в здании располагались отделение «Почты России», муниципальные подвальные помещения и помещения компании «Ритеко». Обрушившаяся часть принадлежала этой организации.

«Экспертиза здания проведена, и заключение о состоянии здания получено... Для принятия решения о ликвидации последствий частичного обрушения здания создан оперативный штаб с непосредственным участием собственников», — написал чиновник в Telegram-канале.

