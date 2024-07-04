Дворец детского творчества обрушился в Кузбассе. Видео

По данным регионального управления Следственного комитета, рухнул пролет здания - перекрытия и несущие стены с четвёртого по первый этаж. Детей в здании в этот момент, к счастью, уже не было. Они покинули его незадолго до этого после посещения летнего городского лагеря.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», СК возбудил два уголовных дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

