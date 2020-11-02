В Вене неизвестный обстрелял синагогу

Как передает агентство, во время столкновения был ранен сотрудник полиции, нет информации о других жертвах. Злоумышленник скрылся, группа правоохранительных органов производит розыскные действия.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях о деталях произошедшего, выкладывают видеозаписи с места. Как сообщает РИА Новости, информации о связи инцидента с терроризмом пока что неизвестно.

Агентство дополняет, что полиция подтвердила информацию об атаке. Правоохранительные органы сообщили, что один человек погиб, несколько получили ранения.