В Вене неизвестный обстрелял синагогу

В австрийском издании Kurier заявили о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены, очевидцы рассказали о выстрелах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как передает агентство, во время столкновения был ранен сотрудник полиции, нет информации о других жертвах. Злоумышленник скрылся, группа правоохранительных органов производит розыскные действия.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях о деталях произошедшего, выкладывают видеозаписи с места. Как сообщает РИА Новости, информации о связи инцидента с терроризмом пока что неизвестно.

Агентство дополняет, что полиция подтвердила информацию об атаке. Правоохранительные органы сообщили, что один человек погиб, несколько получили ранения.

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Фото: twitter.com/TerrorNewsWorld
ТЕГИ:ВенаРелигияНападение
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