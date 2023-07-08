В Великом Новгороде нашли тело девушки в бочке
На балконе квартиры в Великом Новгороде нашли тело девушки в бочке, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
«Тело 23-летней девушки обнаружено 7 июля в металлической бочке на балконе квартиры одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде, где проживала убитая»,- заявили в ведомстве.
Отмечается, что тревогу подняли родители девушки. Она долго не выходила с ними на связь.
Следователи СК вместе с сотрудниками полиции проводят оперативные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
Как сообщает «Радиоточка НСН», сотрудники правоохранительных органов установили личность девушки, которая купила несовершеннолетним на Урале более 30 бутылок спиртных напитков.
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