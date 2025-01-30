В Вашингтоне завершили спасательную операцию на месте крушения самолета

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 под Вашингтоном, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена. Об этом объявил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли на пресс-конференции, передает телеканал NBC.

Он уточнил, что специалисты переходят от спасательной операции к восстановительной в связи с тем, что найти выживших на данный момент не представляется возможным.

По предварительным данным, на борту гражданского лайнера были работавшие тренерами в США советские фигуристы: чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

На борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В рухнувшем вертолете – трое членов экипажа. Среди пассажиров в самолете летели также тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию и члены их семей. Все они направлялись в Вашингтон после чемпионата страны, который проходил в Уичито (Канзас) с 20 по 26 января.

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ФОТО: AP / ТАСС
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