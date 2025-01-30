В Вашингтоне завершили спасательную операцию на месте крушения самолета

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 под Вашингтоном, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена. Об этом объявил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли на пресс-конференции, передает телеканал NBC.

Он уточнил, что специалисты переходят от спасательной операции к восстановительной в связи с тем, что найти выживших на данный момент не представляется возможным.