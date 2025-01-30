В Вашингтоне завершили спасательную операцию на месте крушения самолета
Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 под Вашингтоном, упавшего после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в реку Потомак, прекращена. Об этом объявил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли на пресс-конференции, передает телеканал NBC.
Он уточнил, что специалисты переходят от спасательной операции к восстановительной в связи с тем, что найти выживших на данный момент не представляется возможным.
По предварительным данным, на борту гражданского лайнера были работавшие тренерами в США советские фигуристы: чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
На борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В рухнувшем вертолете – трое членов экипажа. Среди пассажиров в самолете летели также тренеры и фигуристы сборной США по фигурному катанию и члены их семей. Все они направлялись в Вашингтон после чемпионата страны, который проходил в Уичито (Канзас) с 20 по 26 января.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Холодная вода начала поступать в замороженный водовод поселка на Колыме
- Илон Маск заявил, что беспилотное такси Tesla запустят в июне
- В Совфеде призвали продлить льготный проезд по платным трассам для электрокаров
- В курином мясе из Казахстана нашли листерии
- Минтранс США: никакого сбоя в коммуникации между самолетом и вертолетом не было
- ХАМАС: Израиль освободит из тюрем 110 палестинских заключенных
- В Париже открыли табличку в честь выхода книги «Архипелаг ГУЛАГ
- В Крыму в зону региональной ЧС из-за мазута включили новые территории
- В Великобритании проверят безопасность чат-бота DeepSeek
- Рыбаки утонули в Байкале, провалившись под лед на автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru