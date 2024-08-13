В Варшаве легковушка въехала в остановку, пострадали десять человек
Десять человек пострадали при наезде автомобиля на автобусную остановку в Варшаве. Об этом заявил представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех Капшиньский.
«Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на улице Воронича», — цитирует Капшиньского РИА Новости.
По словам представителя Пожарной стражи, были ранены десять человек, одного из пострадавших реанимируют, часть людей с травмами госпитализировали. На месте ЧП работают полиция, медики и спасатели.
Ранее в Алтайском крае пассажирский автобус наехал на остановку общественного транспорта, пострадали мужчина и 17-летняя девушка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз перевел Украине очередной транш бюджетной помощи
- Путин и лидер Палестины Аббас начали переговоры в Подмосковье
- Россиянка Шнайдер впервые вошла в ТОП-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации
- Массовая авария парализовала движение на северо-востоке МКАД
- В Курской области опровергли информацию о том, что ВСУ дошли до Льгова
- Театры РФ и Китая осуществят совместную постановку Чехова в Пекине
- Режиссер Кэмерон начал работу над новым проектом во вселенной «Терминатора»
- В Варшаве легковушка въехала в остановку, пострадали десять человек
- Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уже уничтожена
- На форуме «Армия-2024» подписали госконтракты почти на 500 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru