В Варшаве легковушка въехала в остановку, пострадали десять человек

Десять человек пострадали при наезде автомобиля на автобусную остановку в Варшаве. Об этом заявил представитель варшавской комендатуры Пожарной стражи Войцех Капшиньский.

«Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на улице Воронича», — цитирует Капшиньского РИА Новости.

По словам представителя Пожарной стражи, были ранены десять человек, одного из пострадавших реанимируют, часть людей с травмами госпитализировали. На месте ЧП работают полиция, медики и спасатели.

Ранее в Алтайском крае пассажирский автобус наехал на остановку общественного транспорта, пострадали мужчина и 17-летняя девушка.

