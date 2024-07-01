Автобус врезался в остановку с людьми на Алтае

Пассажирский автобус наехал на остановку общественного транспорта после столкновения с грузовым автомобилем в Алтайском крае. Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Бийске .

Как сообщили в МЧС, в момент аварии на остановке находились два человека – мужчина и 17-летняя девушка. Пострадавших госпитализировали, первую помощь им оказали спасатели.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», автобус следовал по маршруту Бийск - Усть-Катунь. После того, как автобус врезался в остановку, он съехал в кювет. Пассажиры в салоне не пострадали.

