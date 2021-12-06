В валдайской колонии при пожаре погиб заключенный

При пожаре в валдайской колонии погиб заключенный, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, еще четверо осужденных пострадали.

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Инцидент произошел в камере штрафного изолятора валдайской исправительной колонии №4 в Новгородской области. Отмечается, что площадь пожара составила 9 квадратных метров.

Пострадавшие госпитализированы в медучреждения.

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