В валдайской колонии при пожаре погиб заключенный
6 декабря 202109:52
При пожаре в валдайской колонии погиб заключенный, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным источника, еще четверо осужденных пострадали.
Инцидент произошел в камере штрафного изолятора валдайской исправительной колонии №4 в Новгородской области. Отмечается, что площадь пожара составила 9 квадратных метров.
Пострадавшие госпитализированы в медучреждения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru