В Приморье перенесут начало учебного года

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что начало учебного года в регионе будет перенесено. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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Кожемяко уточнил, что решение принято в связи с приближающимся на Приморье тайфуном.

«[Уучебный год надо] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», - сказал политик.

Накануне во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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