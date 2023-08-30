В Приморье перенесут начало учебного года
30 августа 202312:11
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что начало учебного года в регионе будет перенесено. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Кожемяко уточнил, что решение принято в связи с приближающимся на Приморье тайфуном.
«[Уучебный год надо] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», - сказал политик.
Накануне во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru