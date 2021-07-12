В Южно-Сахалинске уронили танк

Танк перевернулся на крышу на улице Фархутдинова. По предварительным данным, он мог упасть с трала из-за того, что был плохо закреплен. Танк перевозили седельным тягачом «КамАЗ», сообщил РЕН ТВ.

В результате инцидента никто не пострадал. Другие транспортные средства также не были повреждены, пишут «Известия».

