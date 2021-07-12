В Южно-Сахалинске уронили танк
12 июля 202109:52
На въезде в Южно-Сахалинск с трала уронили танк, сообщил портал sakhalin.info.
Танк перевернулся на крышу на улице Фархутдинова. По предварительным данным, он мог упасть с трала из-за того, что был плохо закреплен. Танк перевозили седельным тягачом «КамАЗ», сообщил РЕН ТВ.
В результате инцидента никто не пострадал. Другие транспортные средства также не были повреждены, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru