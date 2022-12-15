Самолет Ан-12 загорелся после вынужденной посадки в аэропорту Толмачево
Транспортный самолет загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Ранее в социальных сетях появились видео самолета Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Новосибирска. На фюзеляже воздушного судна можно заметить надпись «Иркут».
«В 12:57 (08:57) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя», — отметили в пресс-служба.
Аварийно-спасательные службы аэропорта ликвидировали возгорание, никто не пострадал.
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