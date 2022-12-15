Самолет Ан-12 загорелся после вынужденной посадки в аэропорту Толмачево

Транспортный самолет загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет совершил аварийную посадку в Сочи

Ранее в социальных сетях появились видео самолета Ан-12 с горящим двигателем в аэропорту Новосибирска. На фюзеляже воздушного судна можно заметить надпись «Иркут».

«В 12:57 (08:57) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево из-за отказа силовой установки. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла в районе четвертого двигателя», — отметили в пресс-служба.

Аварийно-спасательные службы аэропорта ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортНовосибирскСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры