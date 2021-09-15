В Узбекистане задержали мужчин, пытавшихся продать купюру в миллион долларов

Двое мужчин были задержаны в столице Узбекистана Ташкенте при попытке продать купюру в один миллион долларов США, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

В сообщении говорится, что задержанные пытались обманным путём продать банкноту 1988 года. За купюру, которая не имеет ценности, они просили за 40 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере»

Купюры достоинством один миллион долларов были выпущены в США в 1988 году, однако они не являются официальной денежной единицей, так как предназначались только членам клуба миллионеров, который основал бизнесмен Тери Стюард. Интерес подобная банкнота может вызвать только у коллекционеров.

Ранее в Самаре завершили расследование уголовного дела против восьми участников преступной группы, обвиняемых в сбыте фальшивых купюр, сообщает RT.

