В Узбекистане задержали мужчин, пытавшихся продать купюру в миллион долларов
Двое мужчин были задержаны в столице Узбекистана Ташкенте при попытке продать купюру в один миллион долларов США, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.
В сообщении говорится, что задержанные пытались обманным путём продать банкноту 1988 года. За купюру, которая не имеет ценности, они просили за 40 тысяч долларов.
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Купюры достоинством один миллион долларов были выпущены в США в 1988 году, однако они не являются официальной денежной единицей, так как предназначались только членам клуба миллионеров, который основал бизнесмен Тери Стюард. Интерес подобная банкнота может вызвать только у коллекционеров.
Ранее в Самаре завершили расследование уголовного дела против восьми участников преступной группы, обвиняемых в сбыте фальшивых купюр, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru