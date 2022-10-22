В Узбекистане взорвался склад Минобороны республики

Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области, никто не пострадал. Об этом сообщает военное ведомство.

СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом

«Двадцать второго октября в 04.55 (2.55 мск) на складе министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

По факту произошедшего ведется расследование.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВзрывМинобороныУзбекистан
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