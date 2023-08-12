В Уссурийске прорвало дамбу
Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу города.
С начала пятницы в Уссурийском городском округе выпала почти месячная норма осадков — 117 миллиметров. В субботу в СМИ появились данные о прорыве дамбы и притоке воды в Уссурийск.
Диспетчерская служба подтвердила ЧП.
«Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — отметили в ведомстве.
По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, из-за дождей в зоне подтопления оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий округа, около 200 человек эвакуировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru