В Уссурийске прорвало дамбу

С начала пятницы в Уссурийском городском округе выпала почти месячная норма осадков — 117 миллиметров. В субботу в СМИ появились данные о прорыве дамбы и притоке воды в Уссурийск.

Диспетчерская служба подтвердила ЧП.

«Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — отметили в ведомстве.

По данным министерства ГО и ЧС Приморского края, из-за дождей в зоне подтопления оказались 27 частных домов и 111 придомовых территорий округа, около 200 человек эвакуировали.

