В Уссурийске на фоне пожара на складе загорелись пять зданий
18 сентября 202410:59
Пять зданий загорелись в Уссурийске, где произошел крупный пожар на складе со стройматериалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Ранее стало известно, что в Уссурийске возникло возгорание на складе на площади 3 тысячи квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли свыше 30 специалистов и шесть единиц техники, а также пожарный поезд, пишет RT.
«По уточненным данным горит пять зданий», — указали в МЧС.
В ведомстве добавили, что площадь пожара осталась прежней. В тушении участвуют 19 единиц техники и 71 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru