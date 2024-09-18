В Уссурийске на фоне пожара на складе загорелись пять зданий

Пять зданий загорелись в Уссурийске, где произошел крупный пожар на складе со стройматериалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Уссурийске загорелся склад со стройматериалами

Ранее стало известно, что в Уссурийске возникло возгорание на складе на площади 3 тысячи квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли свыше 30 специалистов и шесть единиц техники, а также пожарный поезд, пишет RT.

«По уточненным данным горит пять зданий», — указали в МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь пожара осталась прежней. В тушении участвуют 19 единиц техники и 71 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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