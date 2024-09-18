В Уссурийске загорелся склад со стройматериалами

В Уссурийске загорелся склад со стройматериалами, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

На месте работают более 30 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что в России за сутки потушили 55 природных пожаров. Огонь затронул 23 российских региона, службы и привлеченные лица ликвидировали пожары на площади в 13 641 гектаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожар

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