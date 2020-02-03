В университете Техаса при стрельбе погибли два человека
3 февраля 202023:38
Стрельба произошла в общежитии одного из университетов Техаса (США), в результате погибли два человека. Об этом сообщает Интерфакс.
Также при стрельбе был ранен еще один человек, его доставили в больницу.
В настоящее время не сообщается кто стрелял и что стало причиной открытия огня. Полиция устанавливает подробности. Как уточняет "МИР24", студентам и сотрудникам вуза рекомендовано оставаться в укрытии.
Ранее 24 января сообщалось о стрельбе в немецком городе Рот-ам-Зе. Жертвами инцидента стали 6 человек.
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