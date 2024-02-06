В университете МИРЭА в Москве выявили случай заболевания корью

После обнаружения кори занятия в кампусе на проспекте Вернадского будут проводиться онлайн. Решение действует три дня - 9, 10 и 12 февраля.

Планируется, что со следующего вторника кампус вернется к работе в очном формате.

В конце января корь выявили у студента Российского университета дружбы народов (РУДН). До 8 февраля отменены занятия в главном корпусе. Управление Роспотребнадзора по Москве предписало не пускать в вуз студентов и преподавателей без прививки, сообщает «Радиоточка НСН».

