В университете МИРЭА в Москве выявили случай заболевания корью
В кампусе Российского технологического университета МИРЭА в Москве выявили один случай заболевания корью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
После обнаружения кори занятия в кампусе на проспекте Вернадского будут проводиться онлайн. Решение действует три дня - 9, 10 и 12 февраля.
Планируется, что со следующего вторника кампус вернется к работе в очном формате.
В конце января корь выявили у студента Российского университета дружбы народов (РУДН). До 8 февраля отменены занятия в главном корпусе. Управление Роспотребнадзора по Москве предписало не пускать в вуз студентов и преподавателей без прививки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru