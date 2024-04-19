В ульяновской школе из-за сильного ветра обвалился потолок
В Засвияжском районе Ульяновска потолок среднего общеобразовательного учреждения рухнул из-за сильного ветра, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление Следственного комитета.
Инцидент произошел 19 апреля около 11:00 мск. Во время урока обрушились потолочные панели подвесного потолка. Школьники не пострадали.
На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
По данным СМИ, 5 апреля потолок обрушился в московской школе №1550. Четыре школьника получили травмы головы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru