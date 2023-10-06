В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек
6 октября 202321:59
В Ульяновске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - заявил источник.
ДТП произошло на улице Урицкого. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
В Клепиковском районе Рязанской области 6 октября произошло ДТП с тремя автомобилями. Погибли три человека, двое госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек
- СКА одержал победу над ЦСКА в матче КХЛ
- Глава Минэнерго Шульгинов заявил о снижении цен на АЗС
- Роскачество: доля фальсификата на российском рынке не увеличивается
- Шольц: Немецкие военные не будут обслуживать ракеты дальнего действия Taurus
- Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР
- В МИД подтвердили высылку США российских дипломатов
- Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Герой Чечни
- В Греции отказались поддерживать Украину в ущерб европейцам
- В Запорожской области решили ускорить получение населением российских паспортов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru