В Ульяновске после ДТП с маршруткой госпитализировали шесть человек

В Ульяновске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

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«Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», - заявил источник.

ДТП произошло на улице Урицкого. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В Клепиковском районе Рязанской области 6 октября произошло ДТП с тремя автомобилями. Погибли три человека, двое госпитализированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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