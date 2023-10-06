В Югре подросток насмерть сбил женщину с грудным ребенком
6 октября 202309:47
В деревне Лямина Ханты-Мансийского автономного округа 17-летний подросток наехал на автомобиле на семью из трех человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
В результате происшествия погибла женщина и грудной ребенок, мужчина находится в больнице. Известно, что подросток заехал на тротуар, после наезда скрылся с места ДТП.
Позже силовики нашли преступника, сейчас он задержан. Уточняется, что у него гражданство другой страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru