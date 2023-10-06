В Югре подросток насмерть сбил женщину с грудным ребенком

В результате происшествия погибла женщина и грудной ребенок, мужчина находится в больнице. Известно, что подросток заехал на тротуар, после наезда скрылся с места ДТП.

Позже силовики нашли преступника, сейчас он задержан. Уточняется, что у него гражданство другой страны.

