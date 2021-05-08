В Улан-Удэ «заминировали» железнодорожный вокзал

Как отметили в ведомстве, данные проверяются, к вокзалу стянули все экстренные службы.

Периодически информация о минировании поступает в российские школы, торговые центры, почтовые отделения, суды, аэропорты и вокзалы. Ни одно из сообщений не подтверждалось.

