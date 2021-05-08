В Улан-Удэ «заминировали» железнодорожный вокзал
8 мая 202107:56
Железнодорожный вокзал в Улан-Удэ проверяют после получения информации о минировании здания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УМВД по Республике Бурятия.
Как отметили в ведомстве, данные проверяются, к вокзалу стянули все экстренные службы.
Периодически информация о минировании поступает в российские школы, торговые центры, почтовые отделения, суды, аэропорты и вокзалы. Ни одно из сообщений не подтверждалось.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru