Пять рейсов в Пулково были задержаны из-за сообщения о минировании

Все сообщения оказались ложными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, рейсы были задержаны незначительно и все они уже вылетели в пункты назначения.

Ранее неизвестный сообщил о том, что в Пулково якобы заминированы воздушные суда и взлетно-посадочные полосы. Из-за этого в аэропорту началась проверка информации.



