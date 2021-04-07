Пять рейсов в Пулково были задержаны из-за сообщения о минировании
Пять рейсов были задержаны в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за поступивших сообщений о том, что самолеты и взлетная полоса якобы заминированы.
Все сообщения оказались ложными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы». Там отметили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме, рейсы были задержаны незначительно и все они уже вылетели в пункты назначения.
Ранее неизвестный сообщил о том, что в Пулково якобы заминированы воздушные суда и взлетно-посадочные полосы. Из-за этого в аэропорту началась проверка информации.
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