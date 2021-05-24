Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась почти в 10 раз
Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе за три дня увеличилась почти в 10 раз, следует из сообщения департамента недропользования и природных ресурсов Югры.
По состоянию на утро 24 мая, в регионе горят леса общей площадью 1 288 гектаров. Еще 21 апреля на территории ХМАО действовало пять пожаров площадью 133 гектара. Всего в период пожароопасного сезона в Югре выявили 47 лесных пожаров на площади 2 235 гектаров.
Самая опасная ситуация наблюдается в Кондинском районе. Основной причиной возгораний стали разряды молний. В ликвидации пожаров задействованы лесники, сотрудники МЧС, а также авиатехника.
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