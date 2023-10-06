Машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов в Гагаринском тоннеле в Москве
6 октября 202307:59
Автомобиль врезался в другую машину в Гагаринском тоннеле в Москве и сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.
«На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Дептранс опубликовал ролик, на котором видно, как авто врезается в другое, стоящее на «аварийке».
На месте инцидента работают оперативные службы, затруднений движения нет.
По данным телеканала «360», в ДТП пострадали три человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru