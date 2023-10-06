Машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов в Гагаринском тоннеле в Москве

«На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Дептранс опубликовал ролик, на котором видно, как авто врезается в другое, стоящее на «аварийке».

На месте инцидента работают оперативные службы, затруднений движения нет.

По данным телеканала «360», в ДТП пострадали три человека.

