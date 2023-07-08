В Югре из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Площадь лесных пожаров на территории Югры превысила девять тысяч гектаров.

Комарова напомнила, что 6 июля режим ЧС введен в Белоярском районе, с 7 июля - в лесах Октябрьского и Березовского районов. С 8-го мера будет действовать на всей территории автономного округа, уточнила губернатор.

Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации 22 июня ввели в Тыве. В региональном МЧС сообщили, что распространению огня способствует сухая и жаркая погода, передает «Радиоточка НСН».

