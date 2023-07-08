В Югре из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
Площадь лесных пожаров на территории Югры превысила девять тысяч гектаров.
Комарова напомнила, что 6 июля режим ЧС введен в Белоярском районе, с 7 июля - в лесах Октябрьского и Березовского районов. С 8-го мера будет действовать на всей территории автономного округа, уточнила губернатор.
Из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации 22 июня ввели в Тыве. В региональном МЧС сообщили, что распространению огня способствует сухая и жаркая погода, передает «Радиоточка НСН».
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