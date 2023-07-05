Ухудшение ситуации: Сибирь и Дальний Восток столкнутся с лесными пожарами

Ранее Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе горит почти 31 000 га леса, при этом установилась жаркая и сухая погода. Вместе с якутским и магаданским коллегами он обратился в Рослесхоз и правкомиссию с предложением ввести региональный режим ЧС из-за пожаров. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Куксин также назвал обстановку в Сибири и на Дальнем Востоке неблагоприятной.

«Мы находимся в начале второго пика пожаров. Если для первого пика (апрель-май, когда люди поджигают траву) характерны пожары на открытых пространствах, вблизи населенных пунктов, то сейчас преимущественно возникает лесные пожары, вдали от населенные пунктов, где ведется заготовка древесины и куда люди приезжают на охоту, за грибами и ягодами. Ситуация будет ухудшаться неделю за неделей примерно до начала августа. Для дальневосточных регионов прогноз неблагоприятный, наиболее тревожная ситуация в Якутии — это самый большой и малонаселенный регион из тех, которые регулярно горят. Там очень много пожаров при минимуме пожарных сил. То же самое касается многих сибирских и дальневосточных регионов, в том числе и Хабаровского края», — сказал Куксин.

По словам собеседника НСН, на большей части этих территорий пожары не тушат.

«Они относятся к так называемым зонам контроля — нет денег на то, чтобы тушить там пожары. К сожалению, остается во многом уповать на погоду. Конечно, нужно своевременно вводить режим ЧС, что позволит выделить дополнительные резервы. Чем раньше прибывает федеральная помощь, тем лучше, поэтому ни в коем случае не надо стесняться региональным властям звать на помощь федеральные силы. У нас слишком огромные площади, больше половины российских лесов практически не охраняются от пожаров по экономическим причинам», — посетовал эксперт.

Куксин отметил, что не лучшим образом складывается ситуация и на Урале.

«Здесь в этом году была необычная погода — аномальная жара и засуха весной, возникло очень много торфяных пожаров, в том числе в Свердловской области. Все до зимы потушить не получится, точно будет задымление каких-то населенных пунктов, но сейчас еще не поздно где-то удерживать воду, подтапливать, тушить эти очаги для того, чтобы задымление было минимальным. Примерно такая же картина и в Челябинской области. Правда, там меньше торфяных пожаров, но один из них не могут потушить уже месяц», — добавил собеседник НСН.

В заключение собеседник НСН рассказал, как обстоят дела с лесными пожарами в Московском регионе.

«Здесь все проще. Во-первых, несравнимо больше людей и техники. Многие уроки были усвоены после эпизода 2010 года, много вещей было улучшено. Обводнение в Московской области снизило опасность торфяных пожаров, хотя и не полностью ее сняло. Несколько проще и с погодными условиями, несмотря на засушливые и жаркие периоды в текущем году. Сейчас московский сценарий 2010 года ярче всего повторяется в Свердловской области. Но местные власти, умудренные этим опытом и видевшие, как справились другие регионы, предпринимают гораздо больше мер, чем 13 лет удалось предпринять Москве. Будем надеяться, что все пройдет несколько мягче», — подытожил он.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что из-за участившихся из-за сильной жары и грозы лесных пожаров на территории региона введен режим ЧС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

