В Уфе завели уголовное дело после исчезновения двух школьников

Дело об убийстве возбуждено по факту пропажи школьников 13 и 14 лет. По данным ведомства, родители детей пытались найти их самостоятельно, после чего обратились в полицию.

О пропаже подростков стало известно 30 марта. Дети гуляли рядом с оздоровительным лагерем «Чайка», но не вернулись домой. В лесу нашли их школьные рюкзаки.

Ранее управлявший автомобилем несовершеннолетний сбил сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Казани. Против юноши возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».

