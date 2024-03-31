В Уфе завели уголовное дело после исчезновения двух школьников

Правоохранительные органы Уфы завели уголовное дело после исчезновения двух подростков, пишет РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Башкирии.

Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье

Дело об убийстве возбуждено по факту пропажи школьников 13 и 14 лет. По данным ведомства, родители детей пытались найти их самостоятельно, после чего обратились в полицию.

О пропаже подростков стало известно 30 марта. Дети гуляли рядом с оздоровительным лагерем «Чайка», но не вернулись домой. В лесу нашли их школьные рюкзаки.

Ранее управлявший автомобилем несовершеннолетний сбил сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Казани. Против юноши возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоШкольникиУфа

Горячие новости

Все новости

партнеры