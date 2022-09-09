В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

В Уфе произошел крупный пожар в торговом центре «Меркурий». Возгорание произошло на втором этаже с дальнейшим распространением на третий этаж. Об этом сообщает сайт МЧС России.

Как отмечается, на месте работают силы и средства ведомства, 18 единиц техники и 78 пожарных.

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Пожару присвоен третий ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в Курске загорелся торговый центр, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФПожарПожарныеУфа
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