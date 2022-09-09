В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»

В Уфе произошел крупный пожар в торговом центре «Меркурий». Возгорание произошло на втором этаже с дальнейшим распространением на третий этаж. Об этом сообщает сайт МЧС России.

Как отмечается, на месте работают силы и средства ведомства, 18 единиц техники и 78 пожарных.