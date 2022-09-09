В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»
9 сентября 202221:13
В Уфе произошел крупный пожар в торговом центре «Меркурий». Возгорание произошло на втором этаже с дальнейшим распространением на третий этаж. Об этом сообщает сайт МЧС России.
Как отмечается, на месте работают силы и средства ведомства, 18 единиц техники и 78 пожарных.
Пожару присвоен третий ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в Курске загорелся торговый центр, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,0 млн+52 106 / сут.
Умерли
385 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
19,0 млн+51 086 / сут.
- Госдеп США: в Вашингтоне продолжат работать над санкциями против России
- В Уфе загорелся торговый центр «Меркурий»
- Король Великобритании Карл III назначил сына Уильяма принцем Уэльским
- Вучич: признания Сербией независимости Косово не будет
- Орбан: угроза миграции в Европе носит цивилизационный характер
- Еврокомиссия рекомендует максимально увеличить сроки выдачи виз россиянам
- Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна
- Генсек НАТО Столтенберг допустил распад Украины при отказе воевать
- Генсек НАТО призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией
- «Нафтогаз Украины» заявил об иске против «Газпрома»
9 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru