В Уфе поймали волка, которые бегал по детской площадке
Спасатели и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии поймали волка, бегавшего по детской площадке в Уфе, сообщает РИА Новости.
О диком животном в экстренные службы рассказали жители уфимского микрорайона Сипайлово. Выехавшие на место происшествия спасатели и ветеринары отловили волка, которого вывезут в Иглинский район и выпустят в среду обитания в лес.
Ранее в Минприроды РФ заявили, что 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Глава Минфина оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом
- Первый биткойновый индексный фонд вышел на биржу Нью-Йорка
- В Уфе поймали волка, которые бегал по детской площадке
- СМИ: ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски
- Глава Минтранса пообещал россиянам создание новых лоукостеров
- В Башкирии для посещения рынков введут QR-коды
- Песков заявил, что новые ковидные ограничения не повлияют на график Путина
- Екатеринбургский депутат назвал QR-коды «фуфлом»
- Домашний режим для граждан 60+ в Москве будет введен в облегченном формате
- Ученые предупредили о новом опасном штамме коронавируса в Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru