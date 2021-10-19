В Уфе поймали волка, которые бегал по детской площадке

Спасатели и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии поймали волка, бегавшего по детской площадке в Уфе, сообщает РИА Новости.

О диком животном в экстренные службы рассказали жители уфимского микрорайона Сипайлово. Выехавшие на место происшествия спасатели и ветеринары отловили волка, которого вывезут в Иглинский район и выпустят в среду обитания в лес.

Ранее в Минприроды РФ заявили, что 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими.

