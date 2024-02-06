В Уфе наказали родителей подростков, устроивших «голую вечеринку»
Сотрудники полиции составили административные протоколы в отношении родителей подростков, которые устроили в Уфе «голую вечеринку», сообщает РИА Новости.
Поводом стало видео, опубликованное Telegram-каналом Mash Batash. В ролике подростки катаются и танцуют в лимузине, при этом один из участников находится без одежды. Также на видео попали танцы подростков в помещении, где некоторые из них были полураздеты.
На родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей её 16-летнего знакомого были составлены протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которые будут переданы в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Взрослым грозит штраф в размере до 500 рублей.
Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что россияне в итоге простят участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru