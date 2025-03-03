В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
3 марта 202508:13
Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе ликвидировано. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.
Ранее стало известно, что на территории НПЗ возник пожар. Возгорание произошло в районе печи сжигания, пишет Ura.ru.
«Открытое горение... ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», - подчеркнули в региональном управлении.
По данным МЧС, угрозы для населения ближайших районов нет.
Ранее во Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за пожара на НПЗ в Уфе пострадал человек
- СМИ: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $7,764 млрд
- Трамп призвал США заняться внутренними проблемами страны
- В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
- Минобороны: Старт ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником прошел штатно
- В ДТП в Приангарье погиб человек, еще десять пострадали
- ПВО уничтожила над территорией России семь украинских беспилотников
- Фильм «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном собрал пять «Оскаров»
- Бастрыкин подтвердил завершение расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- Эдриан Броди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru