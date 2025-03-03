В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе ликвидировано. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.

Ранее стало известно, что на территории НПЗ возник пожар. Возгорание произошло в районе печи сжигания, пишет Ura.ru.

«Открытое горение... ликвидировано. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано», - подчеркнули в региональном управлении.

По данным МЧС, угрозы для населения ближайших районов нет.

Ранее во Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарУфаМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры