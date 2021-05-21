В Уфе из-за перебоя работы ТЭЦ произошел выброс опасных веществ
В столице Башкирии специалисты лаборатории химико-радиометрического центра госкомитета по ЧС установили превышение в воздухе над Уфой двух опасных вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
На данный момент выявлено превышение изонпропилбензола и бутилацетата – в 4,2 и 1,9 раза соответственно.
Сообщается также, что замеры уже отправлены в региональное Министерство экологии и Роспотребнадзор.
Ранее было установлено, что с 17 мая на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в районе Бирского тракта приостановлена подача природного газа, для работы теплоэлектроцентрали использовали мазут.
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