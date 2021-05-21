В Уфе из-за перебоя работы ТЭЦ произошел выброс опасных веществ

На данный момент выявлено превышение изонпропилбензола и бутилацетата – в 4,2 и 1,9 раза соответственно.

Сообщается также, что замеры уже отправлены в региональное Министерство экологии и Роспотребнадзор.

Ранее было установлено, что с 17 мая на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 в районе Бирского тракта приостановлена подача природного газа, для работы теплоэлектроцентрали использовали мазут.

