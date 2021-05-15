Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко на Курилах
Вулкан Эбеко на острове Парамушир в Охотском море выбросил столб пепла на высоту 2,3 километра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Как отметили в ведомстве, пепловый шлейф после выброса распространился на расстояние до 5 километров в восточном направлении. Пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось, запаха сероводорода не ощущалось.
В МЧС подчеркнули, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир в Северной группе Большой гряды Курильских островов в 7 километрах к северо-западу Северо-Курильска. Высота вулкана — 1 156 метров. Выбросы пепла от слабых до умеренных наблюдаются на Эбеко с 2016 года.
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