Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко на Курилах

Вулкан Эбеко на острове Парамушир в Охотском море выбросил столб пепла на высоту 2,3 километра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Как отметили в ведомстве, пепловый шлейф после выброса распространился на расстояние до 5 километров в восточном направлении. Пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось, запаха сероводорода не ощущалось.

В МЧС подчеркнули, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко расположен на острове Парамушир в Северной группе Большой гряды Курильских островов в 7 километрах к северо-западу Северо-Курильска. Высота вулкана — 1 156 метров. Выбросы пепла от слабых до умеренных наблюдаются на Эбеко с 2016 года.

