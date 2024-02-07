В Удмуртии школьник украл букет из 101 розы в подарок знакомой

В Сарапуле школьник украл из магазина букет из 101 розы, стоимость которого составляет 11 тысяч рублей. В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике сообщили, что украденным букетом подросток хотел удивить свою знакомую.

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В дежурную часть обратилась продавец цветочного магазина. По ее словам, в магазин вошел мальчик и попросил оформить букет из 101 розы. Получив цветы, он выбежал из магазина, не оплатив товар.

Против подростка возбуждено уголовное дело. В отделении полиции он позже рассказал, что он с самого начала планировал украсть букет, так как у него не было денег на его покупку.

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ФОТО: РИА Новости
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