В Удмуртии пациент и фельдшер скорой погибли при столкновении с грузовиком
Машина скорой помощи столкнулась с грузовиком в Удмуртии, в результате погибли два человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, ДТП произошло около 21.00 вечера (мск) в Якшур-Бодьинском районе республики.
Отмечается, что погибли пациент и фельдшер. Среди пострадавших четыре человека, в том числе, еще один пациент, водитель скорой, сопровождающий, а также водитель грузовика.
В больницу были доставлены все, за исключением водителя грузовика, отказавшегося от госпитализации. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. Обстоятельства аварии выясняются.
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