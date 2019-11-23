В Удмуртии пациент и фельдшер скорой погибли при столкновении с грузовиком

Отмечается, что погибли пациент и фельдшер. Среди пострадавших четыре человека, в том числе, еще один пациент, водитель скорой, сопровождающий, а также водитель грузовика.

В больницу были доставлены все, за исключением водителя грузовика, отказавшегося от госпитализации. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. Обстоятельства аварии выясняются.

