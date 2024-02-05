В Удмуртии двое мужчин подрались на глазах у ребенка из-за парковки

Telegram-канал Shot сообщает, что шестилетний сын, увидев, что его отца избивают, «бился в истерике». Конфликт между 53-летним Игорем Плотниковым и Артуром Закировым начался из-за разговора повышенных тонах - Закирову якобы не понравилось, что Плотников занял единственное свободное парковочное место. История началась месяц назад, тогда они разошлись мирно.

Однако недавно мужчины снова столкнулись на узкой тропинке. По словам Плотникова, Закиров ударил его плечом, а после вопроса «Что ты делаешь?» избил. За потасовкой наблюдал ребенок.

МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе ведомства.