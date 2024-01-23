Дело возбудили в Сочи по факту смерти члена команды КВН после драки

Уголовное дело возбуждено в Сочи по факту гибели в драке участника команды КВН. Информация об этом появилась на интернет-ресурсах Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Дело открыто по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Сообщение о смерти в больнице 31-летнего мужчины в результате полученной черепно-мозговой травмы поступило сегодня в следственный отдел по Хостинскому району Сочи.

Как уточнили в СК, личность нападавшего установлена, принимаются меры к его задержанию. По информации источника ТАСС в экстренных службах Сочи, драка произошла 18 января в гостинице «Жемчужина» между двумя членами команд КВН «Лахмаджу» и «Моя команда». Погибший в ходе потасовки упал с высоты и умер в больнице.

По данным СМИ, погиб Амирана Геворкян. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подрался он с 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым, который объявлен в розыск.

