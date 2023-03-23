СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой


Телеканал РЕН ТВ сообщили о госпитализации в подмосковную клинику четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой.

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Источник телеканала отметил, что пациент приехал в Сергиев Посад еще 14 марта в компании другого мужчину, который уже находится с сибирской язвой в больнице.

В чувашской деревне Старое Акташево 16 марта ввели карантин из-за обнаружения сибирской язвы у двух местных жителей. Их госпитализировали и назначили необходимое лечение. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

В среду, 22 марта, власти республики сообщили о третьем случае заражения. Недомогание выявили у человека, который участвовал в забое крупного рогатого скота в Цивильском муниципальном округе.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗдоровьеПроисшествияСибирская Язва

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