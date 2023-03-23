СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой
Телеканал РЕН ТВ сообщили о госпитализации в подмосковную клинику четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой.
Источник телеканала отметил, что пациент приехал в Сергиев Посад еще 14 марта в компании другого мужчину, который уже находится с сибирской язвой в больнице.
В чувашской деревне Старое Акташево 16 марта ввели карантин из-за обнаружения сибирской язвы у двух местных жителей. Их госпитализировали и назначили необходимое лечение. Ограничения продлятся до особого распоряжения.
В среду, 22 марта, власти республики сообщили о третьем случае заражения. Недомогание выявили у человека, который участвовал в забое крупного рогатого скота в Цивильском муниципальном округе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой
- Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз
- Медведев захотел «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
- Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк
- В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%
- Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия
- Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины
- СМИ: США боятся последствий отрицания плана КНР по Украине
- В России изобрели нейросеть для оценки этичности законопроектов
- Захарова оценила желание США повысить потолок госдолга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru