СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой

Источник телеканала отметил, что пациент приехал в Сергиев Посад еще 14 марта в компании другого мужчину, который уже находится с сибирской язвой в больнице.

В чувашской деревне Старое Акташево 16 марта ввели карантин из-за обнаружения сибирской язвы у двух местных жителей. Их госпитализировали и назначили необходимое лечение. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

В среду, 22 марта, власти республики сообщили о третьем случае заражения. Недомогание выявили у человека, который участвовал в забое крупного рогатого скота в Цивильском муниципальном округе.

